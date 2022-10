Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag in Grün

Um 09:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 102,16 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 102,16 EUR. Bei 102,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 658 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Mit Abgaben von 7,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 69.685,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61.880,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

