Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 93,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 93,28 EUR. Bei 93,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.259 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 31,16 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 9,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 133,57 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,73 USD fest.

