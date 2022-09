Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 105,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 105,90 EUR. Bei 105,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 7.012 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 22,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet- und Meta-Aktien uneins: EU-Gericht senkt Milliardenstrafe für Google leicht - Strafen für Google und Meta in Südkorea

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden