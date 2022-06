Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag tiefer

Um 16.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2.083,50 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 2.076,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.076,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,90 Prozent. Bei einem Wert von 1.906,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 9,31 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 24,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 132,94 USD fest.

