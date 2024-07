Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Nachmittag an

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 187,33 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 187,33 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 188,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 187,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 655.030 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 191,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2023 auf bis zu 118,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,89 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,343 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 189,25 USD aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

