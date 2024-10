Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 164,02 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 164,02 USD nach. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 164,00 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 727.094 Stück.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 14,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,29 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie gefragt: Tesla will 'Robotaxi' als Marke eintragen lassen

Alphabet-Aktie höher: Google will Atomstrom für Rechenzentren einkaufen

Tesla-Aktie rutscht ab: Tesla enthüllt Robotaxi "Cybercab" und autonomen Bus