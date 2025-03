Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 158,04 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 158,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 156,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.459.437 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 31,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 146,09 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,14 USD.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent auf 96,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,92 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone

Ex-Facebook-Chefin Sheryl Sandberg - eine Kurzbiografie

Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags