Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Nachmittag ausgebremst

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 18.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 2.175,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 2.166,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2.210,50 EUR. Zuletzt wechselten 4.362 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 19,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.820,00 EUR. Dieser Wert wurde am 20.05.2021 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 19,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 3.335,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 134,03 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

