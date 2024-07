Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 180,47 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 180,47 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 180,47 USD. Bei 182,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 797.471 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 118,23 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 52,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,343 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 193,25 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 80,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,56 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

