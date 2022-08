Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 117,80 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,96 EUR an. Bei 116,06 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,06 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.330 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 575,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

