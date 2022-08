Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Vormittag ins Minus

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 116,80 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 116,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.153 Stück.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,98 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 13,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,43 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,23 USD im Jahr 2022 aus.

