Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 164,23 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 164,23 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,54 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 163,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.540.393 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,21 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,386 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,29 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,66 USD je Aktie belaufen.

