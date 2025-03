Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 161,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 162,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.577.560 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,09 USD ab. Mit Abgaben von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 214,14 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 96,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 29.04.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

