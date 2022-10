Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 103,56 EUR nach oben. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 103,58 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 103,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.411 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,67 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.685,00 USD – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 präsentieren. Am 26.10.2023 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,16 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple kündigt neue iPad-Generation an - Apple-Aktie legt zu

Alphabet-Aktie im Plus: YouTube führt Label für verlässliche Gesundheitsinformationen ein

Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor