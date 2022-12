Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 84,30 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 84,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.111 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,20 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,12 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

