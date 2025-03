Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 164,37 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 164,37 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 164,88 USD. Bei 161,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.801.446 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,97 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2024 (146,75 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

