Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 103,68 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,68 EUR. Bei 101,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.659 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 8,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

