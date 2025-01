Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 199,54 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 199,54 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,29 USD zu. Bei 198,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.278.919 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 202,29 USD markierte der Titel am 21.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2024 Kursverluste bis auf 130,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,52 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,386 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 214,71 USD angegeben.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,56 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 88,25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

