Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 162,50 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 162,50 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 160,90 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,28 USD. Zuletzt wechselten 5.503.672 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 207,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 21,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 146,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 214,14 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 96,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

