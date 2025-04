Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 147,85 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 147,85 USD. Bei 147,79 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 148,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 851.952 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 28,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 205,80 USD.

Am 04.02.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,17 USD, nach 1,66 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 96,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

