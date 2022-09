Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 101,58 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 102,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,28 EUR. Zuletzt wechselten 303 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 134,98 EUR. Gewinne von 24,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,40 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,48 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,21 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

