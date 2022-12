Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 83,70 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,59 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.746 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 38,06 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 EUR am 20.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 2,17 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,43 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

