Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Einbußen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 22.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 109,42 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 109,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.662 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,02 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 14,82 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.311,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie moderat im Plus: Google will Prototypen von neuer Datenbrille öffentlich in den USA testen

Google-Mutter: Alphabet-Aktie nach vollzogenem Aktiensplit optisch deutlich billiger

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben