Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagvormittag fester

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 123,56 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,56 EUR zu. Bei 122,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.981 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2023 bei 130,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 5,54 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,41 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Broadcom-Aktie verliert: Alphabet könnte Broadcom wohl als Lieferanten von KI-Chips fallen lassen

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie zieht an: Windows erhält KI-Assistenten

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie etwas tiefer: Chatten mit Alexa - Wie Amazon auf die Chatbot-Welle aufspringt