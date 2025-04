Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Nachmittag

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 156,58 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 156,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 157,08 USD. Bei 155,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.583.039 Stück.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,23 Prozent Luft nach oben. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,25 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,571 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,83 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 96,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025 vorlegen. Am 28.04.2026 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,52 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

