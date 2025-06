Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 165,28 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 165,28 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 163,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.967.310 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 25,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 196,83 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 89,97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

