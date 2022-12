Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Freitagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 82,78 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,36 EUR aus. Bei 82,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.532 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. 38,74 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 81,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,05 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,43 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

Redaktion finanzen.net

