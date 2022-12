Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 82,73 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 82,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,74 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,98 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,71 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 81,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 69.092,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.118,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

