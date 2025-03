Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 167,29 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 167,29 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 167,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.230.473 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). 23,77 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,00 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 214,14 USD.

Am 04.02.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 96,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Aktie aus.

