Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 174,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 174,90 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 171,84 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.975.796 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,63 Prozent. Bei einem Wert von 120,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,00 USD an.

Am 25.04.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,47 Mrd. USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

