Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Mittwochmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 114,06 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 113,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.421 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 15,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 19,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 575,71 USD.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.685,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 61.880,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Zweites Quartal 2022: In diese US-Aktien hat die UBS im vergangenen Jahresviertel investiert

Zahlreiche neue Investments: So hat George Soros im zweiten Quartal investiert

Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2022 im Portfolio der Deutschen Bank