Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie notierte um 25.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 106,24 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 105,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.219 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 21,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,48 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.311,86 USD.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 USD gegenüber 1,31 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,44 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

