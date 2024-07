Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 169,79 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 169,79 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 169,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.661.138 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 191,75 USD markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,93 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,00 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,43 Prozent auf 84,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,61 USD je Aktie aus.

