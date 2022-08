Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,9 Prozent auf 115,74 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 115,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.134 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 14,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,45 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

