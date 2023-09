Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag im Minus

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 130,08 USD ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 130,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 17.460 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 19.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 56,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,68 USD je Aktie belaufen.

