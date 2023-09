Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 130,10 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 130,10 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 128,96 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,75 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 4.777.385 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,16 USD erreichte der Titel am 19.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 56,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie an der NASDAQ schwächer: Künstliche Intelligenz soll Youtubern bei der Videoproduktion helfen

NASDAQ-Titel Broadcom-Aktie verliert: Alphabet könnte Broadcom wohl als Lieferanten von KI-Chips fallen lassen

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie zieht an: Windows erhält KI-Assistenten