Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 122,96 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 122,96 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 123,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,00 EUR. Bisher wurden heute 18.399 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,09 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie an der NASDAQ schwächer: Künstliche Intelligenz soll Youtubern bei der Videoproduktion helfen

NASDAQ-Titel Broadcom-Aktie verliert: Alphabet könnte Broadcom wohl als Lieferanten von KI-Chips fallen lassen

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie zieht an: Windows erhält KI-Assistenten