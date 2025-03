Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Mittwochnachmittag ab

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 167,99 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 167,99 USD abwärts. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,37 USD nach. Bei 168,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.903.341 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 147,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,36 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,17 USD, nach 1,66 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 96,45 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Shortseller mit Milliardeneinnahmen 2025: Wetten gegen NVIDIA-Aktie haben sich gelohnt

Tesla-Aktie klettert zweistellig: Spekulationen über mildere Zölle beflügeln