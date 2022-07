Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Dienstagvormittag ab

Um 26.07.2022 09:22:00 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 105,28 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 104,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.382 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 10,47 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.311,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 68.011,00 USD gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

