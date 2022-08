Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Freitagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,0 Prozent auf 116,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 116,74 EUR. Bei 116,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 411 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,98 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 575,71 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,22 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

