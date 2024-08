Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 165,74 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 165,74 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 167,54 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,62 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 607.559 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 191,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple verzichtet bei KI auf NVIDIA - und könnte laut Analysten kostenpflichtige KI-Funktionen dank Alphabet einführen

Portfolio neu aufgestellt: Diese US-Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2024 im Depot

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde