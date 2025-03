Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 164,10 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 164,10 USD. Bei 163,62 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.878.086 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 26,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 147,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 214,14 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,45 Mrd. USD im Vergleich zu 86,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

