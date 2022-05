Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag in Grün

Um 27.05.2022 16:22:00 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 2.059,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.063,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.014,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.315 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,05 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.335,71 USD aus.

Am 26.04.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.011,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 25.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 133,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Umweltdebatte in den USA: Die dunkle Seite des Bitcoin-Minings

Netflix-Aktie, Meta-Aktie & Co. in der Krise: Hedgefonds haben im ersten Quartal massiv Tech-Aktien verkauft

Apple-Aktie im Fokus: Michael Burry shortet wieder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com