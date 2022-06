Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag höher

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 2.233,50 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.239,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.239,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 203 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 17,35 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.906,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 17,18 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.221,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 24,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie eingenommen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 25.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 132,14 USD je Aktie belaufen.

