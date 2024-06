Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 185,32 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 185,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 185,70 USD. Bei 184,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.288.895 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (185,70 USD) erklomm das Papier am 27.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,21 Prozent hinzugewinnen. Am 12.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,343 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 189,25 USD.

Am 25.04.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie wenig bewegt: Google-Schwester Waymo nun ohne Warteliste in San Francisco

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Börsenrally: Anleger so bullish wie schon seit fast drei Jahren nicht mehr