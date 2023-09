Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 129,11 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 0,4 Prozent auf 129,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.918 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,16 USD an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,45 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,67 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

