Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Donnerstagvormittag nach

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 94,87 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 94,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.346 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,79 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,28 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

