Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr bei 84,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 84,35 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 84,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,21 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 727 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 134,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 81,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,43 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

