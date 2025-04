Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 161,71 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 161,71 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 160,47 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 162,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.593.673 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. 28,04 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 13,10 Prozent sinken.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,497 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,67 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 80,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,43 USD je Aktie aus.

