Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag südwärts

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 158,45 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 158,45 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 157,53 USD. Bei 160,36 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.785.788 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 207,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 23,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,494 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 200,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89,97 Mrd. USD im Vergleich zu 80,47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,49 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Aktie & Co: Norwegens Staatsfonds leidet unter Abschwung im Tech-Sektor

Hot Stocks heute: Novo Nordisk Aktie: Boden bei 50 Euro - Boeing hat Luft nach oben

Alphabet-Aktie gefragt: Google-Mutter mit Gewinnsprung - Partnerschaft mit Palantir